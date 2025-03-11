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Баскетбол

Карри согласился на роль тренера в родной команде

Четырехкратный чемпион НБА подготовил запасной аэродром.
Вчера, 22:44
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

36-летний лидер Голден Стэйт попробует себя в новой роли. Стеф Карри стал ассистентом генерального менеджера Дэвидсон Уайлдкэтс, сообщает ESPN.

"Опыт Дэвидсона первоклассный. Мое путешествие с момента вступления в колледж в 2006 году и до сегодня продемонстрировал, что я получил возможность играть в баскетбол на самом высоком уровне.

Я получил отличное образование и невероятную сеть знакомств среди выпускников Дэвидсона, поэтому продолжаю размахивать флагом колледжа. Я хочу, чтобы очень талантливые, сильные духом студенты-атлеты имели такой же опыт", – заявил плеймейкер Уорриорз.

Карри выступал за Уайлдкэтс в 2006-2009 гг. Дэвидсон соревнуется в конференции Atlantic 10 Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Звездный баскетболист станет ментором мужской и женской команд колледжа.

К слову, украинец Михайлюк получил чемпионский перстень за прошлый сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ncaa Голден Стэйт Стеф Карри

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