Михайлюк получил чемпионский перстень НБА
Украинский баскетболист становился чемпионом лиги в составе Бостона.
Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк стал обладателем чемпионского перстня НБА.
В прошлом сезоне Святослав стал чемпионом лиги в составе Бостона.
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Украинец покинул команду в межсезонье, из-за чего не присутствовал на церемонии вручения перстней.
Вручение перстня состоялось во время выездного матча Юты против Бостона.
Бывшая команда Святослава одержала победу со счетом 114:108.
В текущем сезоне Михайлюк в среднем набирает 9,4 очка, совершает 2,4 подбора, и 1,9 передачи.
Ранее сообщалось, что Йокич оформил самый результативный трипл-дабл в истории НБА.
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