Йокич оформил самый результативный трипл-дабл в истории НБА

Серб за матч против Финикса несколько раз вошел в историю.

В ночь на 8 марта состоялся поединок между Денвером и Финиксом.

Центровой Денвера Никола Йокич записал на свой счет 31 очко, сделал 21 подбор и отдал 22 результативные передачи. Серб оформил самый результативный трипл-дабл в истории лиги.

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Йокич стал первым, кому удалось оформить больше "30-20-20".

NIKOLA JOKIĆ MAKES HISTORY 🚨



HIS 20TH ASSIST.



THE FIRST-EVER 30+ PT, 20+ REB, 20+ AST GAME IN NBA HISTORY 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/TtkDibcd3o — NBA (@NBA) March 8, 2025

Баскетболист сделал 22 результативные передачи в одном матче НБА, что стало рекордным показателем среди центровых. Также Никола сравнялся с собственным рекордом по количеству трипл-даблов в течение сезона - 29.

В текущем сезоне на счету Йокича 57 матчей, в которых он в среднем набирает 28.9 очков, делает 12.9 подборов и выполняет 10.6 результативных передач за игру.

Денвер одержал победу в овертайме – 149:141.

Ранее сообщалось, что Леброн первым покорил очередное невероятное достижение в НБА.

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