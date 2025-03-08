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Баскетбол

Йокич оформил самый результативный трипл-дабл в истории НБА

Серб за матч против Финикса несколько раз вошел в историю.
Сегодня, 09:35
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

В ночь на 8 марта состоялся поединок между Денвером и Финиксом.

Центровой Денвера Никола Йокич записал на свой счет 31 очко, сделал 21 подбор и отдал 22 результативные передачи. Серб оформил самый результативный трипл-дабл в истории лиги.

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Йокич стал первым, кому удалось оформить больше "30-20-20". 

Баскетболист сделал 22 результативные передачи в одном матче НБА, что стало рекордным показателем среди центровых. Также Никола сравнялся с собственным рекордом по количеству трипл-даблов в течение сезона - 29.

В текущем сезоне на счету Йокича 57 матчей, в которых он в среднем набирает 28.9 очков, делает 12.9 подборов и выполняет 10.6 результативных передач за игру.

Денвер одержал победу в овертайме – 149:141.

Ранее сообщалось, что Леброн первым покорил очередное невероятное достижение в НБА.

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