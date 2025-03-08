НБА: Юта без Михайлюка проиграла Торонто, Денвер дожал Финикс, Миннесота обыграла Майами
В ночь на субботу, 8 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого сыграли восемь матчей.
Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк не играл против Торонто (109:118).
Результаты матчей НБА за 7 марта
Шарлотт – Кливленд 117:118 (27:27, 25:36, 31:24, 34:31)
Шарлотт: Бриджес (46 + 8 подборов), Болл (13 + 7 передач), Нуркич (12 + 15 подборов), Джеффрис (6), Грин (3) – старт; Смит (9), Салон (9), Baugh (6), Диабате (6), Сет Карри (5), Гибсон (2).
Кливленд: Митчелл (24), Гарлэнд (20), Э. Мобли (19 + 10 подборов), Аллен (14 + 11 подборов + 5 перехватов), Струс (3) – старт; Хантер (15), Меррилл (12), Джером (6), Окоро (5), Уэйд (0).
Даллас – Мемфис 111:122 (31:22, 22:28, 41:39, 17:33)
Даллас: Маршалл (29 + 17 подборов), Томпсон (15), Эдвардс (13), Кристи (8), Экзам (3) – старт; Уильямс (31 + 6 передач), Динуидди (10), Калеб Мартин (2), Пауэлл (0).
Мемфис: Морэнт (31 + 8 передач), Бэйн (27 + 16 подборов + 6 передач), Иди (8 + 13 подборов), Альдама (6), Уэллс (5) – старт; Кларк (17 + 8 подборов + 4 блок-шота), В. Уильямс (12), Кеннард (7), Джексон (5), Пиппен (4).
Торонто – Юта 118:109 (28:27, 29:19, 35:32, 26:31)
Торонто: Куикли (34), Барнс (22 + 12 подборов + 6 передач), Уолтер (14), О. Робинсон (7 + 7 подборов), Лоусон (6) – старт; Роден (14), Бэттл (11), Шэд (8), Каслтон (2 + 7 подборов), Темпл (0).
Юта: Кесслер (18 + 25 подборов + 8 блок-шотов), Секстон (17 + 6 потерь), Сенсабо (11), Коллиер (6 + 6 передач), Мартин (5) – старт; Джордж (18 + 8 передач), Филиповски (17), Уильямс (10), Джузэнг (5), Поттер (2).
Майами – Миннесота 104:106 (25:33, 27:19, 28:28, 24:26)
Майами: Адебайо (29 + 13 подборов), Хирро (22 + 7 передач), Митчелл (7 + 10 передач), Лав (6), Ларссон (5) – старт; Д. Робинсон (15), Хайсмит (9), Розир (5), Хакес (4), Андерсон (2).
Миннесота: Конли (15), Рид (15), Эдвардс (13 + 13 подборов + 6 передач), Рэндл (13 + 10 подборов + 9 передач + 5 потерь), Макдэниэлс (13) – старт; Дивинченцо (15), Александер-Уокер (12), Шэннон (6), Кларк (4), Инглс (0).
Оклахома-Сити – Портленд 107:89 (29:24, 34:21, 17:28, 27:16)
Оклахома-Сити: Уиггинс (30), Джо (16 + 6 передач), Дженг (16), Джейлин Уильямс (10 + 11 подборов + 11 передач), К. Уильямс (10) – старт; Карузо (17), Джонс (6), Карлсон (2), Флэглер (0).
Портленд: Шарп (19 + 5 потерь), Саймонс (14), Клинган (8 + 12 подборов), Камара (7 + 10 подборов), Грант (4) – старт; Хендерсон (22), Рит (8), Уокер (5 + 9 подборов), Мюррэй (2), Макгауэнс (0), Минайя (0), Рупер (0), Сиссоко (0).
Сакраменто – Сан-Антонио 127:109 (20:26, 36:16, 39:34, 32:33)
Сакраменто: Лавин (36), Дерозан (22 + 9 подборов + 7 передач), Мюррэй (19 + 9 подборов), Валанчюнас (15 + 12 подборов + 6 передач), Эллис (10) – старт; Картер (8), Ларэвиа (6 + 8 подборов), Лайлс (6), Лабиссьер (5), Кроуфорд (0), Джонс (0), Фульц (0), Джонс (0).
Сан-Антонио: Фокс (16 + 8 передач), Барнс (12), Васселл (10), Пол (9 + 6 передач), Бийомбо (5) – старт; Касл (25), К. Джонсон (11), Сохан (9 + 8 подборов), Мамукелашвили (7), Уэсли (2), Маклафлин (2), Шэмпени (1), Брэнэм (0).
Денвер – Финикс 149:141 OT (37:28, 31:28, 34:35, 23:34, 24:16)
Денвер: Йокич (31 + 23 подбора + 22 передачи), Гордон (27), К. Браун (25), Дж. Мюррэй (19 + 8 передач), Портер (16) – старт; Уэстбрук (14), Уотсон (11), Ннаджи (6), Чанчар (0).
Финикс: Букер (34 + 7 передач), Дюрэнт (29 + 10 подборов), Ричардс (18), Бил (11 + 10 передач), Бол (5) – старт; Пламли (18 + 11 подборов), Аллен (11), О'Нил (6), Джонс (6), Гиллеспи (3).
Клипперс – Нью-Йорк 105:95 (31:25, 29:29, 19:24, 26:17)
Клипперс: Харден (27 + 7 передач), Ленард (20 + 7 подборов + 6 передач), Батюм (17), Зубац (16 + 14 подборов), Данн (2) – старт; Д. Джонс (9), Богданович (8 + 12 подборов), Коффи (6), Юбэнкс (0).
Нью-Йорк: Таунс (23 + 10 подборов), Бриджес (22 + 6 передач), Харт (14 + 20 подборов + 6 передач), Ануноби (11 + 8 подборов), Макбрайд (7 + 6 передач) – старт; Ачиува (9), Пэйн (5), Шэмет (4).
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