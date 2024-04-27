Руководитель Формулы 1 хочет видеть еще больше спринтерских гонок в сезоне

Но при этом он не желает увеличивать нагрузку, которая упадет на команды серии.

На данный момент в календаре Формулы 1 нашлось место для шести спринтерских гонок в сезоне.

Однако исполнительный директор "королевы автоспорта" Стефано Доменикали выразил заинтересованность в том, чтобы в будущем увеличить их количество.

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К такому его подтолкнул увлекательный спринт в Китае, победителем которого стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

"Давайте посмотрим, как пройдет этот год со спринтами. Но это дискуссионный вопрос, который я хочу обсудить на следующей комиссии Формулы 1", - цитирует итальянца Motorsport.

При этом Доминекали признал, что прямо сейчас не стоит увеличивать количество спринтов, так как увеличится нагрузка на пилотов и на команды.

"Но давайте не будем переусердствовать, потому что мы уже проводим 24 гонки в год, в том числе шесть спринтерских гонок".

"Я понимаю. По ТВ это продается все лучше и лучше, но это также увеличивает нагрузку на механиков и все остальное. Мы с этим столкнемся, но давайте не будем думать, что сейчас нам нужно 12 таких спринтов, потому что это также скажется на людях".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем Формулы 1 сезона 2024 года.

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