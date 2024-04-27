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Норрис: Возможно, в Формуле 1 больше никогда не будет такого пилота, как Алонсо

Британец выразил свое уважение великому испанцу.
Сегодня, 13:45
Ландо Норрис и Фернандо Алонсо / Getty Images
Ландо Норрис и Фернандо Алонсо / Getty Images

Недавно Фернандо Алонсо подписал новый контракт с Астон Мартин, по которому он будет выступать за британскую команду до конца 2026 года.

На момент завершения соглашения испанскому пилоту будет 45 лет, что для современной истории Формулы 1 очень большой показатель.

Пилот МакЛарен Ландо Норрис считает, что в ближайшем будущем в "королевских гонках" подобный возрастной прецедент вряд ли повторится.

"Это требует большой самоотдачи. Вряд ли кто-то думает, что Фернандо чего-то не хватает. Он показывает это всем, что делает в жизни. Будь то на трассе или за ее пределами, в разных видах спорта или где-то еще", - цитирует Ландо Motorsport.

"Так что, все зависит от того, чем вы хотите заниматься. Все люди разные. Редко можно увидеть, чтобы кто-то так долго занимался каким-либо видом спорта".

Источник: Getty Images

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"Он, вероятно, один из самых возрастных парней, соревнующихся в топе любого вида спорта в мире. И я думаю, что если он сможет продолжить гонять на высочайшем уровне, вы вряд ли когда-нибудь еще увидите подобное в Формуле 1".

"Но если это все же произойдет, это будет редкостью. Я испытываю большое уважение к такого рода вещам. Понятия не имею, захочу ли я делать это через 20 лет, если я все еще буду выступать на высоком уровне. Но мне нравится то, где я сейчас нахожусь, и если я продолжу это делать, то да, посмотрим".

В нынешнем сезоне Ландо Норрис набрал 58 очков, что позволяет ему занимать пятое место в личном зачете пилотов. На счету Фернандо Алонсо, который идет восьмым, 31 очко.

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