Гран-при Германии может вернуться на Хоккенхаймринг

Однако сначала новые владельцы планируют провести масштабную реконструкцию.

Легендарный Хоккенхаймринг может вернуться в календарь Формулы-1, пишет GP Today.

Напомним, на этой трассе неоднократно проходил Гран-при Германии, начиная с 1970 года. Последним победителем на Хоккенхаймринге был Макс Ферстаппен, а рекорд по количеству побед принадлежит Михаэлю Шумахеру.

Некие частные инвесторы недавно выкупили автодром за 5.5 млн евро, взяв на себя обязательство также погасить задолженность в 20 млн евро.

Инвесторы планируют провести полномасштабную реконструкцию, которую оценивают еще в 250 млн евро, и которая завершится не ранее, чем через 5-10 лет.

Новые владельцы намерены полностью обновить организацию и инфраструктуру автодрома, а также построить рядом новый отель.

Ранее также сообщалось, что Нико Хюлькенберг присоединился к Ауди.

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