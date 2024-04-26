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Ауди официально объявила о контракте с Хюлькенбергом

Пилот заключил дологосрочное соглашение.
Сегодня, 12:10
Нико Хюлькенберг / Getty Images
Нико Хюлькенберг / Getty Images

Ауди официально объявила о подписании экс-пилота Хаас Нико Хюлькенберга.

Несколько ранее Хаас сообщил об уходе немецкого пилота по окончании сезона, и вслед за этим пока еще Заубер объявил, что Хюлькенберг присоединится к ним.

Сообщается, что пилот заключил долгосрочное соглашение с будущей заводской командой Ауди, однако детали сделки пока не разглашаются.

Известно, что Нико будет помогать в разработке нового болида на сезон-2026, когда немецкая компания полноценно присоединится к Формуле-1.

"Перспектива выступать за Ауди – это нечто особенное. Когда немецкий производитель демонстрирует такую решимость, приходя в Формулу-1 – ты понимаешь, что это действительно уникальная возможность.

Представлять заводскую команду такого автомобильного бренда, с силовой установкой, произведенной в Германии – для меня огромная честь", – рассказал Хюлькенберг.

Ранее также сообщалось, что Эдриан Ньюи также готовится сменить команду.

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