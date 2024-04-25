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Эдриан Ньюи покинет Ред Булл в 2025 году

Пункт назначения знаменитого конструктора потенциально находится в Маранелло.
Сегодня, 19:20
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Очередная новостная трансферная бомба взорвалась в зарубежных СМИ.

Как сообщает Auto-Moto-und-Sport, в ближайшее время о своем будущем уходе объявит технический директор Ред Булл Эдриан Ньюи.

По информации источника, один из самых успешных конструкторов в истории Формулы 1 недоволен борьбой за власть в компании. Он также не хочет полностью втягиваться в проект гиперкара RB17, на чем настаивает руководитель "быков" Кристиан Хорнер.

Контракт Ньюи с Ред Булл завершается в конце 2025 года. Сообщается, что 65-летний англичанин хочет освободиться от новых задач к концу 2024 года.

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Эдриана Ньюи давно связывают с уходом из Ред Булл. Главный претендентом на специалиста считается Феррари, которая хочет объединить его усилия с Льюисом Хэмилтоном, который присоединится к Скудерии в 2025 году.

 

Напомним, что Эдриан Ньюи работает в Ред Булл с 2006 года. До этого он сотрудничал с Уильямс и МакЛарен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Эдриан Ньюи

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