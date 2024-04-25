Пилот Хаас близок к смене команды
Нико Хюлькенберг согласовал все детали с Ауди.
Пилот Хаас Нико Хюлькенберг почти завершил свой переход в Ауди, утверждает Sport1.
Издание уверждает, что немец уже дал свое согласие на переход в Заубер, который с 2026 года станет заводской командой Ауди.
Все условия между командой и пилотом уже согласованы, Нико осталось лишь поставить свою подпись на новом контракте.
Ожидается, что о переходе пилота в Заубер в 2025 году объявят официально в конце мая.
Ранее также Хорнер заявил, что Мерседесу нужно сосредоточиться на своих проблемах, а не на Ферстаппене.
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