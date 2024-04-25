Пилот Хаас близок к смене команды

Нико Хюлькенберг согласовал все детали с Ауди.

Пилот Хаас Нико Хюлькенберг почти завершил свой переход в Ауди, утверждает Sport1.

Издание уверждает, что немец уже дал свое согласие на переход в Заубер, который с 2026 года станет заводской командой Ауди.

Все условия между командой и пилотом уже согласованы, Нико осталось лишь поставить свою подпись на новом контракте.

Ожидается, что о переходе пилота в Заубер в 2025 году объявят официально в конце мая.

Ранее также Хорнер заявил, что Мерседесу нужно сосредоточиться на своих проблемах, а не на Ферстаппене.

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