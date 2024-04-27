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Баскетбол

Лиллард усугубил травму ахилла в проигранном матче с Индианой

Милуоки рискует потерять еще и вторую свою звезду.
Сегодня, 13:05
Дэмиан Лиллард / Getty Images
Дэмиан Лиллард / Getty Images

Минувшей ночью в рамках первого раунда плей-офф Восточной конференции состоялся третий матч между Индианой и Милуоки, который завершился победой первых в овертайме со счетом 121:119.

Пока главная звезда "оленей" Яннис Адетокумбо пропускал третью игру постсезона подряд, ответственность за положительный результат легла на плечи Дэмиана Лилларда. Однако и он рискует стать посетителем лазарета.

Как сообщает ESPN, ближе к концу четвертой четверти Лиллард усугубил травму ахилла, которая, по его словам, мешает ему с последнего матча регулярного сезона против Орландо.

Дэйм завершил поединок с 28 очками и 8 передачами, реализовав 6 из 20 бросков с игры за 45 минут. В овертайме он не набрал ни одного очка.

По информации источника, 33-летний защитник сказал тренеру Милуоки Доку Риверсу, что хочет остаться на площадке, чтобы помочь партнерам по команде, отвлекая на себя внимание игроков соперника.

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Теперь Милуоки уступает в серии с Индианой 1-2. Следующая игра также пройдет в Индианаполисе. Матч №4 состоится в ночь на понедельник, 29 апреля, в 02:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Дэмиан Лиллард

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