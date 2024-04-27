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Плей-офф НБА: Миннесота обыграла Финикс, Индиана вырвала победу у Милуоки

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:27
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на субботу, 27 апреля, состоялись три матча первого раунда плей-офф Национально баскетбольной ассоциации.

Результаты НБА за 26 апреля

Индиана – Милуоки 121:118 OT (39:22, 28:33, 23:28, 21:28, 10:7)

Индиана: Тернер (29 + 9 подборов), Халибертон (18 + 10 подборов + 16 передач), Сиакам (17 + 9 подборов), Нембард (16), Несмит (13 + 8 подборов) – старт; Топпин (15), Макконнелл (7), Шеппард (6), Смит (0).

Милуоки: Миддлтон (42 + 10 подборов), Лиллард (28 + 8 передач), Портис (17 + 18 подборов), Б. Лопес (14), Беверли (11) – старт; Грин (4), Джексон (2), Краудер (0), Бизли (0), Коннотон (0).

  • Счет в серии: 2-1

Даллас – Клипперс 101:90 (18:23, 36:18, 24:26, 23:23)

Даллас: Дончич (22 + 10 подборов + 9 передач + 5 потерь), Ирвинг (21 + 6 передач), Д. Джонс (11), Вашингтон (10), Гэффорд (8) – старт; Лайвли (13), Грин (8), Клебер (3), Пауэлл (2), Лоусон (2), Харди (1), Экзам (0).

Клипперс: Харден (21 + 5 потерь), Зубац (19 + 8 подборов), Ленард (9 + 9 подборов), Джордж (7), Мэнн (2) – старт; Пауэлл (21), Пламли (7), Бостон (3), Уэстбрук (1), Коффи (0), Хайлэнд (0), Браун (0).

  • Счет в серии: 2-1

Финикс – Миннесота 109:126 (32:34, 21:25, 20:36, 36:31)

Финикс: Бил (28), Дюрэнт (25), Букер (23 + 7 передач), Нуркич (3), О'Нил (0) – старт; Гордон (11), Юбэнкс (9), Окоги (8), Бол (2), Родди (0), Литтл (0).

Миннесота: Эдвардс (35 + 9 подборов + 5 потерь), Гобер (19 + 13 подборов), Таунс (18 + 12 подборов), Конли (15 + 6 передач), Макдэниэлс (5) – старт; Александер-Уокер (16), Рид (13), Андерсон (3), Моррис (2), Майнотт (0), Миллер (0), Гарза (0), Мур (0).

  • Счет в серии: 0-3

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