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Лунин оценил перфоманс Кепы в игре с Реалом Сосьедад

Украинец считает, что испанец провел хорошую игру.
Сегодня, 12:59
Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага
Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага

Украинский голкипер Андрей Лунин высказался об игре Кепы Аррисабалаги в матче против Реала Сосьедад.

По словам Андрея, испанцу удалось сделать несколько сейвов высокого уровня.

"То, что он сделал - достойно. Было несколько сейвов высокого уровня", - цитирует слова украинца Defensa Central.

Напомним, ранее стало известно, почему Лунин не сыграл в последнем поединке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин Кепа Аррисабалага

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