Лунин оценил перфоманс Кепы в игре с Реалом Сосьедад

Украинский голкипер Андрей Лунин высказался об игре Кепы Аррисабалаги в матче против Реала Сосьедад.

По словам Андрея, испанцу удалось сделать несколько сейвов высокого уровня.

"То, что он сделал - достойно. Было несколько сейвов высокого уровня", - цитирует слова украинца Defensa Central.

Напомним, ранее стало известно, почему Лунин не сыграл в последнем поединке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!