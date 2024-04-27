Лунин оценил перфоманс Кепы в игре с Реалом Сосьедад
Украинец считает, что испанец провел хорошую игру.
Украинский голкипер Андрей Лунин высказался об игре Кепы Аррисабалаги в матче против Реала Сосьедад.
По словам Андрея, испанцу удалось сделать несколько сейвов высокого уровня.
"То, что он сделал - достойно. Было несколько сейвов высокого уровня", - цитирует слова украинца Defensa Central.
Напомним, ранее стало известно, почему Лунин не сыграл в последнем поединке.
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