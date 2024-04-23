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Баскетбол

Интересный тандем: Крис Пол и Виктор Вембаньяма могут стать одноклубниками

Опытный разыгрывающий рассматривается в качестве наставника для молодого французского таланта.
Сегодня, 13:04
Виктор Вембаньяма и Крис Пол / Getty Images
Виктор Вембаньяма и Крис Пол / Getty Images

После того, как Голден Стэйт завершил свой сезон, проиграв Сакраменто в матче плей-ин, Крис Пол объявил, что он еще не планирует завершать карьеру.

Но его статус в команде остается неопределенным, и у Уорриорз есть время до 28 июня, чтобы решить, сохранять ли опытного разыгрывающего.

Журналист НБА Марк Стейн сообщил, что если Пол и "воины" решат прекратить свое сотрудничество, Сан-Антонио может стать потенциальным претендентом на 38-летнего баскетболиста.

"Если пути Пола и Уорриорз разойдутся, потенциальной командой, на которую стоит обратить внимание, является Сан-Антонио", - цитирует Стейна BasketNews.

"Сперс могут стать претендентами на Пола, если решат воспользоваться некоторыми ветеранскими ноу-хау на основе краткосрочного контракта, чтобы предоставить во втором сезоне предполагаемому победителю в номинации Новичок года Виктору Вембаньяме помощь в плане опыта".

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В своем первом сезоне в Голден Стэйт Крис Пол принял участие в 58 матчах, в которых в среднем набирал 9,2 очка, 3,9 подбора и 6,8 передачи за 26 минут на паркете. Он пропустил плей-офф впервые с 2010 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Крис Пол Голден Стэйт Уорриорз

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