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Баскетбол

Молодому таланту Торонто запретили играть и тренироваться из-за тромбов

У Кристиана Колоко большие проблемы со здоровьем.
Сегодня, 21:05
Кристиан Колоко / Getty Images
Кристиан Колоко / Getty Images

23-летний Кристиан Колоко не может более играть или тренироваться вместе с командой, пишет ESPN.

В текущем сезоне центровой Торонто не провел ни одного матча, сообщалось, что у него проблемы с дыханием.

После обследования в организме молодого игрока обнаружили тромбы, что и стало причиной такого запрета.

После того, как клуб обменял Паскаля Сиакаму в Индиану на троих игроков, Колоко был отчислен из команды.

В прошлом сезоне Кристиан провел 59 матчей, 19 из которых в старте, 3 очка + 3 подбора + блок в среднем за игру. 

Ранее также сообщалось, что НБА опубоиковала результаты третьего голосования на Матч всех звезд-2024.

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