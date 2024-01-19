Молодому таланту Торонто запретили играть и тренироваться из-за тромбов
У Кристиана Колоко большие проблемы со здоровьем.
23-летний Кристиан Колоко не может более играть или тренироваться вместе с командой, пишет ESPN.
В текущем сезоне центровой Торонто не провел ни одного матча, сообщалось, что у него проблемы с дыханием.
После обследования в организме молодого игрока обнаружили тромбы, что и стало причиной такого запрета.
После того, как клуб обменял Паскаля Сиакаму в Индиану на троих игроков, Колоко был отчислен из команды.
В прошлом сезоне Кристиан провел 59 матчей, 19 из которых в старте, 3 очка + 3 подбора + блок в среднем за игру.
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