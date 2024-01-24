ЛеБрон, Карри и Дюрант попали в расширенный список сборной США на Олимпиаду-2024

Там нашлось место и новоиспеченному американцу Джоэлю Эмбииду.

НБА на своем официальном сайте опубликовала имена игроков, которые попали в расширенный список сборной США для участия на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Так, в этом списке оказался 41 баскетболист, которые были отобраны исполнительным директором американской сборной Грантом Хиллом.

Перечень игроков может быть изменен. В итоге на ОИ-2024 поедет команда из двенадцати игроков под руководством Стива Керра, у которого в ассистентах будут Тайрон Лю (Клипперс), Эрик Споэльстра (Майами) и Марк Фью (Университет Гонзаги).

Расширенная заявка сборной США:

Бэм Адебайо, Джимми Батлер, Тайлер Хирро, Данкан Робинсон (все - Майами)

Джарретт Аллен, Донован Митчелл (оба - Кливленд)

Паоло Банкеро (Орландо)

Десмонд Бейн, Джарен Джексон-мл. (оба - Мемфис)

Скотти Барнс (Торонто)

Девин Букер, Кевин Дюрант (оба - Финикс)

Микал Бриджес, Кэм Джонсон (оба - Бруклин)

Джейлен Браун, Джру Холидей, Джейсон Тейтум, Деррик Уайт (все - Бостон)

Джейлен Брансон, Джош Харт (оба - Нью-Йорк)

Алекс Карузо (Чикаго)

Стеф Карри, Крис Пол (оба - Голден Стэйт)

Энтони Дэвис, ЛеБрон Джеймс, Остин Ривз (все - Лейкерс)

Энтони Эдвардс (Миннесота)

Джоэл Эмбиид (Филадельфия)

Де'Аарон Фокс (Сакраменто)

Пол Джордж, Кавай Леонард, Джеймс Харден (все - Клипперс)

Аарон Гордон (Денвер)

Тайриз Халибертон (Индиана)

Чет Холмгрен (Оклахома)

Брэндон Ингрэм (Новый Орлеан)

Кайри Ирвинг (Даллас)

Уокер Кесслер (Юта)

Дэмиан Лиллард, Бобби Портис (оба - Милуоки)

Трэй Янг (Атланта)

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Напомним, что сборная США под руководством Стива Керра осталась без медалей на прошедшем чемпионате мира-2023, проиграв в матче за третье место сборной Канады.

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