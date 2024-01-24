ЛеБрон, Карри и Дюрант попали в расширенный список сборной США на Олимпиаду-2024
НБА на своем официальном сайте опубликовала имена игроков, которые попали в расширенный список сборной США для участия на Олимпиаде 2024 года в Париже.
Так, в этом списке оказался 41 баскетболист, которые были отобраны исполнительным директором американской сборной Грантом Хиллом.
Перечень игроков может быть изменен. В итоге на ОИ-2024 поедет команда из двенадцати игроков под руководством Стива Керра, у которого в ассистентах будут Тайрон Лю (Клипперс), Эрик Споэльстра (Майами) и Марк Фью (Университет Гонзаги).
Расширенная заявка сборной США:
- Бэм Адебайо, Джимми Батлер, Тайлер Хирро, Данкан Робинсон (все - Майами)
- Джарретт Аллен, Донован Митчелл (оба - Кливленд)
- Паоло Банкеро (Орландо)
- Десмонд Бейн, Джарен Джексон-мл. (оба - Мемфис)
- Скотти Барнс (Торонто)
- Девин Букер, Кевин Дюрант (оба - Финикс)
- Микал Бриджес, Кэм Джонсон (оба - Бруклин)
- Джейлен Браун, Джру Холидей, Джейсон Тейтум, Деррик Уайт (все - Бостон)
- Джейлен Брансон, Джош Харт (оба - Нью-Йорк)
- Алекс Карузо (Чикаго)
- Стеф Карри, Крис Пол (оба - Голден Стэйт)
- Энтони Дэвис, ЛеБрон Джеймс, Остин Ривз (все - Лейкерс)
- Энтони Эдвардс (Миннесота)
- Джоэл Эмбиид (Филадельфия)
- Де'Аарон Фокс (Сакраменто)
- Пол Джордж, Кавай Леонард, Джеймс Харден (все - Клипперс)
- Аарон Гордон (Денвер)
- Тайриз Халибертон (Индиана)
- Чет Холмгрен (Оклахома)
- Брэндон Ингрэм (Новый Орлеан)
- Кайри Ирвинг (Даллас)
- Уокер Кесслер (Юта)
- Дэмиан Лиллард, Бобби Портис (оба - Милуоки)
- Трэй Янг (Атланта)
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Напомним, что сборная США под руководством Стива Керра осталась без медалей на прошедшем чемпионате мира-2023, проиграв в матче за третье место сборной Канады.
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