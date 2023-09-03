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Баскетбол

Итоговое положение сборных на чемпионате мира-2023

ISPORT рассказывает, какие места команды заняли по итогам баскетбольного турнира.
Сегодня, 19:57
Хуанчо Эрнангомес / Getty Images
Хуанчо Эрнангомес / Getty Images

На баскетбольных площадках Японии, Индонезии и Филиппин проходят матчи в рамках чемпионата мира 2023 года.

Подошли к концу вторые этапы турнира, по итогам которых определились команды, которые будут участвовать в четвертьфинале, и те, кто уже завершил свои выступления.

Сборные, которые вылетели из чемпионата мира-2023, заняли места согласно своим результатам.

Так, команды оказались расположены в итоговой классификации турнира по количеству набранных очков, одержанных побед, а также разнице набранных и пропущенных очков в матчах.

Стоит отметить, что команды с 9 по 16 место и с 20 по 27 места завоевали право выступить в квалификационном турнире Олимпиады-2024.

Франция квалифицировалась на ОИ-2024 в качестве хозяйки турнира, Южный Судан - как самая высокорейтинговая команда Африки, а Япония - как самая высокорейтинговая команда Азии.

Итоговое положение сборных на чемпионата мира-2023

9. Испания
10. Австралия
11. Черногория
12. Пуэрто-Рико
13. Бразилия
14. Доминиканская республика
15. Греция 
16. Грузия
17. Южный Судан
18. Франция
19. Япония
20. Египет
21. Финляндия
22. Новая Зеландия
23. Ливан
24. Филиппины
25. Мексика
26. Ангола
27. Кот-д'Ивуар
28. Кабо-Верде
29. Китай
30. Венесуэла
31. Иран
32. Иордания

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием оставшихся матчей и результатами прошедших встреч чемпионата мира-2023.

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