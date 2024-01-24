Док Риверс - главный претендент на пост тренера Милуоки

Возможно, что совсем скоро фанаты снова услышат легендарную тактику тренера: "Камон, летс гоу".

Милуоки Бакс ведут переговоры с Доком Риверсом о потенциальном сотрудничестве, сообщает ESPN.

После того, как организация уволила Эдриана Гриффина с поста главного тренера, она связалась с Риверсом, который считается главным кандидатом на освободившуюся должность.

Для Гриффина это был первый самостоятельный опыт работы во главе команды НБА. Ранее он работал ассистентом Ника Нерса в Торонто. Пока что временным тренером "оленей" был назначен помощник Гриффина Джо Пранти.

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Риверс был уволен из Филадельфии в мае 2023 года после того, как он не смог вывести команду в финал Восточной конференции. Все три года его работы в Городе братской любви команда не могла пройти именно стадию полуфинала конференции.

После увольнения чемпион НБА 2008 года во главе Бостона работал аналитиком на ESPN.

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