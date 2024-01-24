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НБА: Клипперс с трипл-даблом Кавая обыграли Лейкерс, Оклахома вышла на первое место Запада

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших матчей лучшей баскетбольной лиги мира.
Сегодня, 08:19
Кавай Леонард и Остин Ривз / Getty Images
Кавай Леонард и Остин Ривз / Getty Images

В ночь на среду, 24 января, в рамках регулярного сезона НБА прошло пять матчей.

Действующий чемпион в лице Денвера на выезде одолел Индиану, а Бруклин снова провалил клатч, упустив победу над Нью-Йорком.

Новый Орлеан отгрузил более 150 очков в кольцо Юты, Оклахома не без проблем обыграла Портленд и вышла на первое место Западной конференции.

Главным матчем вечера стала битва за Лос-Анджелес между Клипперс и Лейкерс, которые играли без ЛеБрона Джеймса. Проиграв последние три встречи, "парусники" завоевали победу благодаря трипл-даблу Кавая Леонарда.

Индиана - Денвер 109:114 (29:28, 33:26, 19:39, 28:21)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Никола Йокич (Денвер) - 31 очко, 13 подборов, 10 передач
  • Джамал Мюррей (Денвер) - 31 очко, 8 подборов, 7 передач
  • Майлз Тернер (Индиана) - 22 очка, 6 подборов

Бруклин - Нью-Йорк 103:108 (28:26, 21:24, 36:26, 18:32)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Микал Бриджес (Бруклин) - 36 очков, 5 подборов, 5 передач
  • Джейлен Брансон (Нью-Йорк) - 30 очков, 3 подбора, 4 передачи
  • Джулиус Рэндл (Нью-Йорк) - 30 очков, 9 подборов, 7 передач

Новый Орлеан - Юта 153:124 (34:30, 43:29, 38:32, 38:33)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Си Джей МакКоллум (НОП) - 33 очка, 5 подборов, 2 передачи
  • Герберт Джонс (НОП) - 22 очка, 5 подборов, 5 передач
  • Коллин Секстон (Юта) - 22 очка, 3 подбора, 7 передач

Оклахома - Портленд 111:109 (38:28, 20:38, 30:20, 23:23)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Шай Гилджес-Александер (ОКС) - 33 очка, 6 подборов, 10 передач, 5 перехватов
  • Джейлен Уильямс (ОКС) - 19 очков, 4 подбора, 2 передачи
  • Скут Хендерсон (Портленд) - 19 очков, 4 подбора, 7 передач

Клипперс - Лейкерс 127:116 (35:29, 42:35, 29:33, 21:19)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Д'Aнджело Расселл (ЛАЛ) - 27 очков, 5 подборов, 10 передач
  • Энтони Дэвис (ЛАЛ) - 26 очков, 12 подборов, 2 передачи
  • Кавай Леонард (ЛАК) - 25 очков, 11 подборов, 10 передач

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