Исполком ФБУ будет жестче наказывать за отказ прибывать в расположение сборной Украины

Исполнительный комитет Федерации баскетбола Украины будет более жестко наказывать игроков, которые без уважительной причины не будут прибывать в расположение сборной Украины.

ФБУ на своем официальном сайте объявила, что теперь игроку будет угрожать дисквалификация сроком до двух лет.

"В случае систематического (два и более раз) неоправданного неприбытия игрока на вызов ФБУ для прохождения медобследования и/или участия в тренировочных и других мероприятиях по подготовке к соревнованиям и/или в международных официальных соревнованиях в составе сборной Украины, кроме обозначенных в этой части санкций, к игроку может быть применена санкция в виде дисквалификации (запрет совершать любую деятельность, связанную с баскетболом, в частности административную, спортивную и др) сроком от 1 до 2 лет".

Напомним, что недавно сборная Украины опубликовала расширенную заявку команды на стартовые матчи отбора на Евробаскет 2025 года.

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