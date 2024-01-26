Симмонс близок к возвращению на паркет после 2,5 месяцев проблем со спиной

В ближайшее время Бруклин может получить долгожданное усиление, которое должно помочь команде в борьбе за постсезон.

Существует оптимизм, что защитник Бруклина Бен Симмонс, отсутствующий почти два с половиной месяца из-за травмы спины, вернется на площадку в матче против Юты, который состоится в ночь на вторник, 30 января, сообщает ESPN.

Ожидается, что 27-летний баскетболист на выходных будет тренироваться с фарм-клубом Нетс из G-Лиги. Если все будет в порядке, он вернется в состав Бруклина на следующей неделе.

Напомним, что Бен Симмонс выбыл из игры 6 ноября из-за защемления нерва поясницы. В этом сезоне он сыграл за Нетс всего шесть матчей, в которых в среднем набирал 6,5 очка, 10,8 подбора и 6,7 ассиста.

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На данный момент Бруклин занимает одиннадцатое место Восточной конференции, имея баланс побед 17-27.

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