Карри посоперничает с баскетболисткой ЖНБА в конкурсе трехочковых бросков на МВЗ-2024

Два самых результативных снайпера в баскетболе продемонстрируют свои навыки во время звездного уик-энда НБА-2024.

По информации The Athletic, Стеф Карри и Сабрина Ионеску сразятся в конкурсе трехочковых бросков.

Карри — двукратный победитель конкурса. Звезда Голден Стэйт Уорриорз одержал победы в 2015 и 2021 годах и является бессменным лидером лиги по количеству заброшенных трехочковых.

В прошлом году Ионеску установила рекорд соревнований, набрав 37 очков в финальном раунде турнира ЖНБА.

Защитница Нью-Йорк Либерти опередила результаты "Шефа" и лидера Индианы Пэйсерс Тайриза Халибертона, которые набрали по 31 очку в одном раунде в 2021 и 2023 годах соответственно.

