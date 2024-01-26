Карри посоперничает с баскетболисткой ЖНБА в конкурсе трехочковых бросков на МВЗ-2024

Два самых результативных снайпера в баскетболе продемонстрируют свои навыки во время звездного уик-энда НБА-2024.

По информации The Athletic, Стеф Карри и Сабрина Ионеску сразятся в конкурсе трехочковых бросков.

Карри — двукратный победитель конкурса. Звезда Голден Стэйт Уорриорз одержал победы в 2015 и 2021 годах и является бессменным лидером лиги по количеству заброшенных трехочковых.

В прошлом году Ионеску установила рекорд соревнований, набрав 37 очков в финальном раунде турнира ЖНБА.

Защитница Нью-Йорк Либерти опередила результаты "Шефа" и лидера Индианы Пэйсерс Тайриза Халибертона, которые набрали по 31 очку в одном раунде в 2021 и 2023 годах соответственно.

Exciting competition planned: A 3-point Shootout between Golden State’s Stephen Curry and WNBA NY Liberty star Sabrina Ionescu at NBA All-Star Weekend in Indianapolis, sources say. Two 3-point contest champions. Curry hinted at the possibility tonight while mic’d up vs. Kings. pic.twitter.com/ccXYRsxj4B — Shams Charania (@ShamsCharania) January 26, 2024

Правила мероприятия, в том числе, какой мяч и трехочковая линия будут использоваться, остаются неизвестными.

Карри ранее намекнул на возможность поединка с Ионеску. Он сказал одноклубнику Брандину Подземски: "Думаю, мне придется бросить ей вызов" перед матчем против Сакраменто минувшей ночью.

Ионеску ответила в социальных сетях: "Давай сделаем это!! Увидимся на трехочковой линии".

Let’s getttttt it!! See ya at the 3 pt line👀 @StephenCurry30 https://t.co/ES0JlEDJW3 — Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) January 26, 2024

Звездный уик-энд НБА пройдет 16-18 февраля в Индианаполисе. Стоит отметить, что Карри не попал в стартовый состав на Матч всех звезд впервые в своей карьере, когда он здоров.

Напомним, что по итогам голосования ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокунбо будут капитанами команд Запада и Востока соответственно.

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