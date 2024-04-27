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Кубок Стэнли: Эдмонтон разбил Лос-Анджелес, Колорадо смял Виннипег

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:42
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 27 апреля, были сыграны четыре матча первого раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 26 апреля

Вашингтон – Рейнджерс – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

1:0 – 5 Карлсон (Фегервары, Оши)
1:1 – 6 Крайдер (Рословик, Зибанежад)
1:2 – 8 Гудроу (Труба, Трочек)
1:3 – 35 Трочек (Фокс, Зибанежад)

  • Счет в серии: 0-3

Нэшвилл – Ванкувер – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

0:1 – 13 Миллер (Петтерссон, К. Хьюз)
0:2 – 24 Босер (К. Хьюз, Миллер)
1:2 – 56 Евангелиста (Каррье, Цукер)

  • Счет в серии: 1-2

Колорадо – Виннипег – 6:2 (1:0, 0:2, 5:0)

1:0 – 11 Паризе (Миттлстадт, Мэнсон)
1:1 – 25 Тоффоли (Элерс, Демело)
1:2 – 30 Моррисси (Монахан, Шайфли)
2:2 – 42 Маккиннон (Макар, Рантанен)
3:2 – 44 Ничушкин (Маккиннон, Рантанен)
4:2 – 48 Лехконен (Тэйвс, Миттлстадт)
5:2 – 52 Колтон (Жирар, Миттлстадт)
6:2 – 56 Тэйвс (Кольяно)

  • Счет в серии: 2-1

Лос-Анджелес – Эдмонтон – 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)

0:1 – 6 Хайман (Экхольм)
0:2 – 15 Драйзайтль (Нерс, Кэйн)
0:3 – 18 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар)
1:3 – 25 Даути (Андерсон, Байфилд)
1:4 – 27 Кэйн (Нюджент-Хопкинс, Сиси)
1:5 – 46 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
1:6 – 52 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)

  • Счет в серии: 1-2

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