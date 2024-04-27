Анчелотти признался Лунину, почему украинец остался в запасе в матче с Реал Сосьедадом

Кепа вышел в старте в игре Ла Лиги.

В рамках 33-го тура чемпионата Испании Реал на выезде минимально обыграл Реал Сосьедад.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти перед началом пообщалс с Андреем Луниным, который остался на скамейке запасных.

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Итальянец в беседе с украинцем объяснил свое решение выпустить Кепу в старте.

"Сегодня ты должен отдохнуть, Кепа тоже заслуживает играть в старте. Ты мне нужен в лучшей форме в матче против Баварии", - приводит слова Анчелотти Realmadridexclusivo.

Лунин в текущем сезоне провел за Реал 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинец попросил у Реала значительное повышение зарплаты.

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