Лунин попросил у Реала значительное повышение зарплаты

Украинский голкипер Андрей Лунин выставил свои финансовые условия, при выполнении которых, он готов переподписать контракт с Реалом.

Как сообщает El Nacional, Лунин высоко оценил свои выступления в текущем сезоне и запросил у "сливочных" зарплату близкую к зарплате Тибо Куртуа (бельгиец зарабатывает 15 млн евро без учета налогов - прим.).

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Реал выразил готовность повысить заработную плату Андрея, но не настолько, как ему хочется, потому что не готовы столько тратить на запасного голкипера.

Украинцу нравится жизнь в Мадриде, но он понимает, что с возвращением Куртуа снова будет сидеть на скамейке запасных, поэтому, он рассмотрит другие варианты. Игроком интересуются Милан, Бавария и МЮ, которые готовы заплатить ему больше чем предлагает испанский гранд.

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