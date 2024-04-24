Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде в матче с Барселоной

В рамках 32-го тура Ла Лиги Реал переиграл Барселону (3:2).

Во время поединка случился спорный эпизод. На 28-й минуте Ямал пробил с углового, но Лунин отбил мяч. Рефери и арбитры VAR посчитали, что мяч не пересек линию ворот.

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Украинский голкипер впервые публично прокомментировал этот эпизод. Он считает, что мяч не пересек линию.

"По моему мнению, нет".

❌ "NO ENTRÓ EL BALÓN".



🔥 LUNIN NIEGA en EXCLUSIVA que entrase el GOL FANTASMA del CLÁSICO.#JUGONES pic.twitter.com/TPqdUByrJO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 24, 2024

Ранее Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с "призрачным" голом в ворота Лунина

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