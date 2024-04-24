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Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде в матче с Барселоной

Украинец был участником момента.
Сегодня, 19:20
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках 32-го тура Ла Лиги Реал переиграл Барселону (3:2).

Во время поединка случился спорный эпизод. На 28-й минуте Ямал пробил с углового, но Лунин отбил мяч. Рефери и арбитры VAR посчитали, что мяч не пересек линию ворот.

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Украинский голкипер впервые публично прокомментировал этот эпизод. Он считает, что мяч не пересек линию.

"По моему мнению, нет".

Ранее Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с "призрачным" голом в ворота Лунина

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