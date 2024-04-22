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Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с "призрачным" голом в ворота Лунина

Наставник Реала подвел итоги встречи с Барселоной.
Сегодня, 22:10
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

В рамках 32-го тура Ла Лиги Реал переиграл Барселону (3:2).

Во время поединка случился спорный эпизод. На 28-й минуте Ямал пробил с углового, но Лунин отбил мяч. Рефери и арбитры VAR посчитали, что мяч не пересек линию ворот.

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Главный тренер Реала Карло Анелотти прокомментировал этот эпизод.

"Игра была равной, конкурентной, с хорошими моментами от обеих команд. В конце концов из последних сил мы победили. И есть хорошее положение в таблице. 

В моменте с возможным пропущенным не было гола. Мяч не пересек линию. Наш пенальти достаточно чист, по-моему. С нашей стороны была хорошая игра, со стороны Барселоны тоже. Это был матч высокого уровня", - приводит слова тренера Managing Madrid.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Барселона.

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