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Барселона может потребовать переиграть матч против Реала

Лапорта недоволен эпизодом с "призрачным" голом Ямала.
Сегодня, 17:47
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

В рамках чемпионата Испании Реал переиграл Барселону (3:2).

Во время поединка случился спорный эпизод. На 28-й минуте Ямал пробил с углового, но Лунин отбил мяч. Рефери и арбитры VAR посчитали, что мяч не пересек линию ворот.

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Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что может потребовать переиграть матч, если ошибка судьи будет доказана.

"Мы немедленно требуем, чтобы CTA и RFEF предоставили нам все изображения и аудиозаписи "призрачного" гола Ламина. Если будет подтверждено, что это легальный гол, мы не исключаем, что будем требовать переигровки матча", - приводит слова Лапорты barcacentre.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Барселона.

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