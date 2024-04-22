Поболела за Лунина: Свитолина посетила победное для Реала Эль Класико

Первая ракетка Украины вживую понаблюдала за захватывающим поединком мадридцев с Барселоной.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая на этой неделе начнет свои выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде, воспользовалась пребыванием в столице Испании и посетила Эль Класико между Реалом и Барселоной.

Теннисистка поболела за соотечественника Андрея Лунина, который защищал ворота "сливочных" в успешном для них принципиальном противостоянии. Несмотря на ошибку украинского голкипера, которая привела к первому голу каталонцев, мадридцы в компенсированное к матчу время вырвали победу со счетом 3:2.

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Свитолина на Сантьяго Бернабеу наблюдала за поединком в первых рядах сразу за скамейками запасных.

Соответствующие фото украинская теннисистка опубликовала у себя в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Реал - Барселона (3:2).

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