iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Поболела за Лунина: Свитолина посетила победное для Реала Эль Класико

Первая ракетка Украины вживую понаблюдала за захватывающим поединком мадридцев с Барселоной.
Сегодня, 09:48
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая на этой неделе начнет свои выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде, воспользовалась пребыванием в столице Испании и посетила Эль Класико между Реалом и Барселоной.

Теннисистка поболела за соотечественника Андрея Лунина, который защищал ворота "сливочных" в успешном для них принципиальном противостоянии. Несмотря на ошибку украинского голкипера, которая привела к первому голу каталонцев, мадридцы в компенсированное к матчу время вырвали победу со счетом 3:2.

Читай также: Реал с результативной ошибкой Лунина одержал волевую победу над Барселоной

Свитолина на Сантьяго Бернабеу наблюдала за поединком в первых рядах сразу за скамейками запасных.

Соответствующие фото украинская теннисистка опубликовала у себя в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Реал - Барселона (3:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Элина Свитолина Эль Класико Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига

Статьи по теме

Рауль может покинуть структуру Реала Рауль может покинуть структуру Реала
Хави: Если я скажу что-то про работу рефери, меня оштрафуют Хави: Если я скажу что-то про работу рефери, меня оштрафуют
Кто победит в испанской Ла Лиге сезона-2023/2024: Реал на 99% обеспечил себе чемпионство Кто победит в испанской Ла Лиге сезона-2023/2024: Реал на 99% обеспечил себе чемпионство
Тер Штеген - о не засчитанном голе Барселоны: Это позор для футбольного мира Тер Штеген - о не засчитанном голе Барселоны: Это позор для футбольного мира
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион проиграл в первом раунде, Трамп вышел в 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа11:18
Рауль может покинуть структуру Реала
Украина10:59
"Это не шутка": Президент Динамо назвал космическую трансферную стоимость Шапаренко
Европа10:50
Хави: Если я скажу что-то про работу рефери, меня оштрафуют
Бокс10:31
Отец Хэйни призвал Гарсию дать реванш его сыну
Европа10:19
Тренер ПСЖ ответил на вопрос касаемо будущего Мбаппе в клубе
10:00
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион проиграл в первом раунде, Трамп вышел в 1/8 финала
Украина09:50
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа09:48
Поболела за Лунина: Свитолина посетила победное для Реала Эль Класико
Европа09:40
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа09:33
Кто победит в испанской Ла Лиге сезона-2023/2024: Реал на 99% обеспечил себе чемпионство
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK