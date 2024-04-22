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Реал - Барселона 3:2: обзор матча и результат игры 21.04.2024

"Бланкос" еще на шаг приблизились к досрочному завоеванию титула чемпионов Испании, заработав три очка в Эль Класико.
Сегодня, 00:08
Реал - Барселона / Getty Images
Реал - Барселона / Getty Images

В воскресенье, 21 апреля, в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги прошло Эль Класико - Реал принимал Барселону.

На первых минутах поединка не лучшим способом дал о себе знать герой противостояния "сливочных" с Манчестер Сити Андрей Лунин.

Украинец неудачно сыграл на выходе при подачу с углового в исполнении Рафиньи. Это очень помогло Андреасу Кристенсену, которому оставалось головой попасть в ворота с нескольких метров.

Источник: Getty Images

Но каталонцы недолго лидировали. Вскоре Лукас Васкес заработал пенальти, который реализовал Винисиус Жуниор.

Перед самым перерывом игру не смог продолжить Френки де Йонг, который только недавно вернулся на поле. Вместо него вышел Педри.

За 20 минут до конца основного времени "сине-гранатовые" снова вышли вперед. Ламин Ямал с угла штрафной пробил/отдал передачу. Лунин это отбил, но прямо на ногу Фермину Лопесу, который с близкого расстояния добил мяч в сетку.

Но и в этот раз лидерство Барселоны длилось считанные минуты. И снова отличился дуэт Васкеса и Жуниора. Только в этот раз бразилец ассистировал испанцу.

Команды долго не могли решить, кто же победит. Этот вопрос был закрыт уже в добавленное время, когда все тот же Васкес прострелил с фланга в штрафную, Хоселу пропустил мяч на Джуда Беллингема, который ударом в касание поразил ворота Марк-Андре тер Штегена.

Источник: Getty Images

 В итоге Реал завоевал победу, которая приблизила его к чемпионству. Теперь подопечные Акрло Анчелотти опережают ближайшего преследователя в лице команды Хави Эрнандеса на 11 очков за шесть туров до финиша.

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Статистика матча Реал - Барселона 32-го тура Ла Лиги

Реал - Барселона 3:2
Голы: Винисиус, 18 (пен.), Васкес, 73, Беллингем, 90+1 - Кристенсен, 6, Лопес, 69.

Ожидаемые голы (xG): 2,14 - 1,40
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 14 - 15
Удары в створ: 8 - 6
Фолы: 11 - 12

Реал: Лунин - Васкес, Чуамени, Рюдигер, Камавинга (Гарсия, 71) - Вальверде, Кроос (Диас, 71), Модрич, Беллингем - Винисиус (Хоселу, 82), Родриго (Милитао, 74).

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу - Кристенсен (Лопес, 46), Гюндоган, де Йонг (Педри, 45+7) - Ямал, Левандовски (Торрес, 64), Рафинья (Феликс, 64).

Предупреждения: Камавинга, Винисиус, Модрич - Кунде, Кубарси.

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