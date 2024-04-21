Ошибка Лунина на выходе привела к голу Барселоны в Эль Классико
В Мадриде на Сантьяго Бернабеу в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги встретились Реал и Барселона.
Обе команды подошли к Эль Классико не в самом свежем состоянии, так как они отдали много сил посреди недели в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов.
Возможно, это сказалось на некоторых игроках, в том числе вратаре "сливочных" Андрее Лунине.
На 6-й минуте Рафинья навесил с углового на дальнюю штангу. Украинский вратарь неудачно сыграл на выходе, чем помог Андреасу Кристенсену открыть счет в матче.
Видео ошибки Андрея Лунина:
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Вскоре "королевский клуб" сумел отыграться благодаря пенальти, который реализовал Винисиус Жуниор.
Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча между Реалом и Барселоной.
Источник: MEGOGO
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