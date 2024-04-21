Ошибка Лунина на выходе привела к голу Барселоны в Эль Классико

Не лучшее начало матча в исполнении украинского голкипера.

В Мадриде на Сантьяго Бернабеу в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги встретились Реал и Барселона.

Обе команды подошли к Эль Классико не в самом свежем состоянии, так как они отдали много сил посреди недели в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов.

Возможно, это сказалось на некоторых игроках, в том числе вратаре "сливочных" Андрее Лунине.

На 6-й минуте Рафинья навесил с углового на дальнюю штангу. Украинский вратарь неудачно сыграл на выходе, чем помог Андреасу Кристенсену открыть счет в матче.

Видео ошибки Андрея Лунина:

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Вскоре "королевский клуб" сумел отыграться благодаря пенальти, который реализовал Винисиус Жуниор.

Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча между Реалом и Барселоной.

Источник: MEGOGO

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