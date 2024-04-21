iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ошибка Лунина на выходе привела к голу Барселоны в Эль Классико

Не лучшее начало матча в исполнении украинского голкипера.
Вчера, 22:51
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В Мадриде на Сантьяго Бернабеу в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги встретились Реал и Барселона.

Обе команды подошли к Эль Классико не в самом свежем состоянии, так как они отдали много сил посреди недели в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов.

Возможно, это сказалось на некоторых игроках, в том числе вратаре "сливочных" Андрее Лунине.

На 6-й минуте Рафинья навесил с углового на дальнюю штангу. Украинский вратарь неудачно сыграл на выходе, чем помог Андреасу Кристенсену открыть счет в матче.

Видео ошибки Андрея Лунина:

Читай также: Тренирует дриблинг на ребенке: Лунин поиграл дома с сыном в футбол

Вскоре "королевский клуб" сумел отыграться благодаря пенальти, который реализовал Винисиус Жуниор.

Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча между Реалом и Барселоной.

ИсточникMEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Ла Лига Эль Классико Андрей Лунин

Статьи по теме

Реал с результативной ошибкой Лунина одержал волевую победу над Барселоной Реал с результативной ошибкой Лунина одержал волевую победу над Барселоной
Барселона отметилась обидным достижением в рамках Эль Класико 21-го века Барселона отметилась обидным достижением в рамках Эль Класико 21-го века
"Безумие": тен Хаг не считает, что провал Манчестер Юнайтед в игре с Ковентри приблизил его к увольнению "Безумие": тен Хаг не считает, что провал Манчестер Юнайтед в игре с Ковентри приблизил его к увольнению
Плей-офф НБА: Бостон разгромил Майами, Клипперс играют с Далласом, Милуоки - Индиана, Оклахома - Пеликанс Плей-офф НБА: Бостон разгромил Майами, Клипперс играют с Далласом, Милуоки - Индиана, Оклахома - Пеликанс
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Полесье 3:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 21.04.2024
Динамо - Полесье 3:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 21.04.2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион потерпел поражение в первом раунде
просмотров

Последние новости

Европа00:36
Барселона отметилась обидным достижением в рамках Эль Класико 21-го века
Европа00:08
Реал с результативной ошибкой Лунина одержал волевую победу над Барселоной
Вчера, 23:39
Европа23:39
"Безумие": тен Хаг не считает, что провал Манчестер Юнайтед в игре с Ковентри приблизил его к увольнению
НБА23:15
Плей-офф НБА: Бостон разгромил Майами, Клипперс играют с Далласом, Милуоки - Индиана, Оклахома - Пеликанс
Европа23:11
Тен Хаг: Я уверен, что у нас есть хорошие шансы против Ман Сити в финале
Европа22:51
Ошибка Лунина на выходе привела к голу Барселоны в Эль Классико
Европа22:38
Бавария рассматривает вариант с возвращением на сезон своего бывшего тренера
Европа22:29
Владелец Манчестер Юнайтед принял участие в марафоне перед полуфиналом Кубка Англии
Украина21:53
Бомбардиры УПЛ: Ванат проснулся, Буяльский вышел на второе место
Европа21:53
Реал - Барселона: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK