Тренирует дриблинг на ребенке: Лунин поиграл дома с сыном в футбол
Украинец показал милое видео в соцсетях.
Голкипер Реала Андрей Лунин опубликовал в Инстаграме небольшое видео, на котором играет с сыном мячом.
Украинский футболист решил потренировать свой дриблинг на ребенке, так и не дав ему прикоснуться к мячу.
Напомним, этим летом у Андрея истекает контракт с Реалом. Стороны нацелены на продление сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Лунин - лидер среди украинских спортсменов по подписчикам в Инстаграме.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!