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Тренирует дриблинг на ребенке: Лунин поиграл дома с сыном в футбол

Украинец показал милое видео в соцсетях.
Сегодня, 13:50
Лунин с сыном / Instagram
Лунин с сыном / Instagram

Голкипер Реала Андрей Лунин опубликовал в Инстаграме небольшое видео, на котором играет с сыном мячом.

Украинский футболист решил потренировать свой дриблинг на ребенке, так и не дав ему прикоснуться к мячу.

Напомним, этим летом у Андрея истекает контракт с Реалом. Стороны нацелены на продление сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Лунин - лидер среди украинских спортсменов по подписчикам в Инстаграме.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин сын

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