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Лунин - лидер среди украинских спортсменов по подписчикам в Инстаграме

Футболист обошел всех своих соотечественников.
Сегодня, 19:49
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин обновил количество своих подписчиков в Инстаграме после феерической игры в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:1, 4:2 пенальти).

Украинец набрал 2,65 млн пользователей, которые следят за его аккаунтом, став при этом самым популярным украинским спортсменом в соцсетях.

Отметим, Лунин обошел защитника Арсенала Александра Зинченко, у которого более 2,62 млн, а также боксера Александра Усика – 2,02 млн.

Ранее сообщалось, что Лунин признался, как парировал два удара в серии пенальти с Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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