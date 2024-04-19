Лунин - лидер среди украинских спортсменов по подписчикам в Инстаграме

Футболист обошел всех своих соотечественников.

Голкипер Реала Андрей Лунин обновил количество своих подписчиков в Инстаграме после феерической игры в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:1, 4:2 пенальти).

Украинец набрал 2,65 млн пользователей, которые следят за его аккаунтом, став при этом самым популярным украинским спортсменом в соцсетях.

Отметим, Лунин обошел защитника Арсенала Александра Зинченко, у которого более 2,62 млн, а также боксера Александра Усика – 2,02 млн.

Ранее сообщалось, что Лунин признался, как парировал два удара в серии пенальти с Манчестер Сити.

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