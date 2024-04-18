Лунин признался, как парировал два удара в серии пенальти с Манчестер Сити

Вратарь Реала Андрей Лунин поделился эмоциями после победы над Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

По словам украинца, он готовился к серии пенальти, в которой ему удалось отбить два удара.

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"Мы готовились ко всем возможным исполнителям пенальти, и с одним из них мы решили рискнуть. Это был удар Бернарду Силвы, нам повезло. Я планировал оставаться по центру.

Ковачич? Мы готовились, и я знал, куда он будет бить. Спасибо тренерам и всей команде", - сказал Лунин.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Реал.

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