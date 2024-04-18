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Анчелотти оценил сейвы Лунина в серии пенальти Манчестер Сити - Реал

Наставник мадридцев высказался о состоянии украинского голкипера.
Сегодня, 07:50
Лунин помог Реалу пройти в полуфинал Лиги чемпионов / Getty Images
Лунин помог Реалу пройти в полуфинал Лиги чемпионов / Getty Images

В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реал Мадрид победитель определися в серии пенальти - 4:3 выиграли "сливочные".

Украинский голкипер испанцев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков Манчестер Сити.

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Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал серию послематчевых пенальти, отметив спокойствие украинца.

"Если и есть способ победить, то это пенальти. Пенальти – это как азартная игра, но я очень доверял игрокам и Лунину, который был очень спокоен".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Андрей Лунин

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Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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