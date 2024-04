Анчелотти оценил сейвы Лунина в серии пенальти Манчестер Сити - Реал

В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реал Мадрид победитель определися в серии пенальти - 4:3 выиграли "сливочные".

Украинский голкипер испанцев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков Манчестер Сити.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал серию послематчевых пенальти, отметив спокойствие украинца.

Ancelotti: "If there is a way to win, it is this (penalty kicks). Penalties are like gambling, but I had a lot of confidence in the players and in Lunin, who was very calm."