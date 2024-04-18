Анчелотти оценил сейвы Лунина в серии пенальти Манчестер Сити - Реал

В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реал Мадрид победитель определися в серии пенальти - 4:3 выиграли "сливочные".

Украинский голкипер испанцев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков Манчестер Сити.

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Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал серию послематчевых пенальти, отметив спокойствие украинца.

"Если и есть способ победить, то это пенальти. Пенальти – это как азартная игра, но я очень доверял игрокам и Лунину, который был очень спокоен".

Ancelotti: "If there is a way to win, it is this (penalty kicks). Penalties are like gambling, but I had a lot of confidence in the players and in Lunin, who was very calm." — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 17, 2024

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Реал.

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