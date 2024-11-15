Ла Лига посвятила комикс историческому достижению Лунина
Пресс-служба соревнований интересно изобразила ассист Андрея на Винисиуса Жуниора.
В рамках 13-го тура Ла Лиги Реал с помощью ассиста Андрея Лунина разгромил Осасуну.
Пресс-служба соревнований не прошла мимо этого инфоповода, уделив особое внимание достижению украинца.
В Instagram чемпионата Испании появился комикс посвященный результативной передаче голкипера «сливочных».
Отметим, что ассист Лунина стал историческим, поскольку, это был первый голевой пас выполненный любым вратарем мадридского Реала в 21 столетии.
Напомним, ранее сообщалось, что Куртуа вскоре сможет вернуться на футбольное поле.
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