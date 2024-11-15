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Ла Лига посвятила комикс историческому достижению Лунина

Пресс-служба соревнований интересно изобразила ассист Андрея на Винисиуса Жуниора.
Сегодня, 12:16
Андрей Лунин в момент исполнения передачи на Винисиуса / Getty Images
Андрей Лунин в момент исполнения передачи на Винисиуса / Getty Images

В рамках 13-го тура Ла Лиги Реал с помощью ассиста Андрея Лунина разгромил Осасуну.

Пресс-служба соревнований не прошла мимо этого инфоповода, уделив особое внимание достижению украинца.

В Instagram чемпионата Испании появился комикс посвященный результативной передаче голкипера «сливочных».

Отметим, что ассист Лунина стал историческим, поскольку, это был первый голевой пас выполненный любым вратарем мадридского Реала в 21 столетии.

Напомним, ранее сообщалось, что Куртуа вскоре сможет вернуться на футбольное поле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Ла Лига Андрей Лунин

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