Реал может рассмотреть продажу Винисиуса, Лунина и многих других игроков из-за финансовых проблем
Реал готов устроить распродажу своих игроков из-за финансовых проблем.
Как сообщает Relevo, в связи с трудностями клуб может покинуть несколько игроков. Данные проблемы возникли из-за нескольких причин.
Во-первых, на Сантьяго Бернабеу теперь нельзя проводить концерт из-за жалоб людей, которые живут рядом со стадионом. Во-вторых, на реконструкцию арены потратили слишком много средств.
Также среди причин, которые повлекли начало трудностей с деньгами называется подписание Килиана Мбаппе. Француз обходится в серьезные деньги «сливочным».
Примечательно, что именно Килиан является единственным неприкосновенным игроком в клубе сейчас. Реал готов продать даже Винисиуса Жуниора.
Также среди тех, кто вероятно покинет клуб называются имена Андрея Лунина, Орельена Чуамени, Антонио Рюдигера, Федерико Вальверде и Родриго.
Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе борется с психологическими проблемами.
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