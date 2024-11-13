iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал может рассмотреть продажу Винисиуса, Лунина и многих других игроков из-за финансовых проблем

В клубе есть только один неприкосновенный игрок.
Сегодня, 00:41
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Реал готов устроить распродажу своих игроков из-за финансовых проблем.

Как сообщает Relevo, в связи с трудностями клуб может покинуть несколько игроков. Данные проблемы возникли из-за нескольких причин.

Во-первых, на Сантьяго Бернабеу теперь нельзя проводить концерт из-за жалоб людей, которые живут рядом со стадионом. Во-вторых, на реконструкцию арены потратили слишком много средств.

Также среди причин, которые повлекли начало трудностей с деньгами называется подписание Килиана Мбаппе. Француз обходится в серьезные деньги «сливочным».

Примечательно, что именно Килиан является единственным неприкосновенным игроком в клубе сейчас. Реал готов продать даже Винисиуса Жуниора.

Также среди тех, кто вероятно покинет клуб называются имена Андрея Лунина, Орельена Чуамени, Антонио Рюдигера, Федерико Вальверде и Родриго.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе борется с психологическими проблемами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Андрей Лунин

Статьи по теме

Одноклубник Довбика заинтересовал европейский гранд Одноклубник Довбика заинтересовал европейский гранд
Воспитанник Реала завершил карьеру, не сыграв ни одного матча в профессиональном футболе Воспитанник Реала завершил карьеру, не сыграв ни одного матча в профессиональном футболе
Куртуа не поможет Реалу в ближайшем матче Ла Лиги, Лунин - в заявке Куртуа не поможет Реалу в ближайшем матче Ла Лиги, Лунин - в заявке
Фонсека: Перед игрой с Кальяри я взволнован больше чем был перед матчем с Реалом Фонсека: Перед игрой с Кальяри я взволнован больше чем был перед матчем с Реалом
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Полесье, Шахтер - Заря, Челси - Арсенал, Интер - Наполи, матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Атлетико, Ромы
просмотров
УПЛ: победы Шахтера и Динамо над претендентами в еврокубки
просмотров

Последние новости

Европа01:11
Одноклубник Довбика заинтересовал европейский гранд
Европа00:41
Реал может рассмотреть продажу Винисиуса, Лунина и многих других игроков из-за финансовых проблем
Европа00:11
Именитый тренер возглавит Рому Довбика
Вчера, 23:34
Европа23:34
Игрок сборной Украины подписал контракт с агентством, которое представляет Забарного
Европа22:59
Цыганков может вернуться на поле уже в следующем матче Ла Лиги
Европа22:36
Ювентус понес очередную потерю в защите
Теннис21:59
Костюк рассказала, почему не сыграет за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг
Европа21:33
Известный рестлер принял участие в промо нового комплекта формы Дженоа Малиновского
Европа20:59
Защитник Манчестер Юнайтед сыграет в футбол впервые за 18 месяцев
Европа20:34
Воспитанник Реала завершил карьеру, не сыграв ни одного матча в профессиональном футболе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK