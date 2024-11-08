Куртуа не поможет Реалу в ближайшем матче Ла Лиги, Лунин - в заявке
Основной голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа не смог восстановиться от травмы к ближайшему матчу испанской Ла Лиги против Осасуны.
Бельгиец ранее получил повреждение приводящей мышцы левого бедра, из-за чего был вынужден пропустить Эль Класико с Барселоной (0:4) и поединок Лиги чемпионов против Милана (1:3), а ворота "сливочных" в этих встречах защищал украинец Андрей Лунин.
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Украинский голкипер также присутствует в опубликованной мадридцами заявке на следующий матч с Осасуной.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 8, 2024
🆚 @Osasuna#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/IEQw3NRL8h
Поединок Ла Лиги Реал - Осасуна состоится в субботу, 9 ноября, и начнется в 15:00 по киевскому времени.
Отметим, что в текущем сезоне Лунин провел за мадридскую команду четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов, а в одном поединке сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Ранее тренер Реала Карло Анчелотти высказался о проблемах команды в последних матчах.
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