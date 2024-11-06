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Реал впервые за длительный срок дважды подряд проиграл дома, пропустив три и более голов

В последний раз подобное случалось еще при Хуанде Рамосе.
Сегодня, 10:17
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Мадридский Реал впервые с 2009 года проиграла два доманих матча подряд, пропустив 3+ голов в каждом.

Напомним, что накануне команда Анчелотти уступила Милана на Бернабеу со счетом 1:3. А до этого было обидное поражение от Барселоны 0:4.

В последний раз мадридский клуб дважды проигрывал на своей арене, пропустив более трех мячей в сезоне-2008/09.

Тогда командой руководил Хуанде Рамос, при котором мадридцы уступили Барселоне 2:6, а затем Мальорке 1:3.

Также во время матча хавбеку Реала досталось от своих же болельщиков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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