Анчелотти высказался о проблемах Реала в последних матчах

Карло уверен, что он идентифицировал проблему.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о проблемах команды в последних поединках.

Итальянец уверен, что идентифицировал проблемы и назвал, что надо чтобы показывать успехи.

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"Думаю, мы нашли решение. Теперь мы должны показать это на поле.

Жертва, сосредоточенность и коллективные усилия. Это ключ к успеху.

Это сложный момент для нас... но я счастлив быть здесь, в лучшем клубе мира", - сказал Карло

Отметим, в последних двух матчах Реал проиграл Барселоне и Милану со счетами 0:4 и 1:3.

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