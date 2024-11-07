Црвена Звезда потроллила Реал за разгром в Эль-Классико

"Зато мы забили два гола".

Црвена Звезда решила немного потролить мадридский Реал.

Напомним, накануне сербский клуб проиграл Барселоне со счетом 2:5, однако даже здесь он сумел найти позитив.

В Твиттере клуба появился пост, в котором Црвена Звезда потролила мадридский Реал за то, что те не сумели забить Барселоне.

"Привет, Реал. Может, мы и проиграли, но мы забили два гола", – написала пресс-служба клуба, а так же выложила забавный видеоролик.

Hi @realmadrid, we may have lost, but we scored two goals. 👋



🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/QXG3xEizAS — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) November 7, 2024

Ранее также сообщалось, что украинский бренд стал спонсором клуба АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!