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Црвена Звезда потроллила Реал за разгром в Эль-Классико

"Зато мы забили два гола".
Сегодня, 20:09
Силас / Getty Images
Силас / Getty Images

Црвена Звезда решила немного потролить мадридский Реал.

Напомним, накануне сербский клуб проиграл Барселоне со счетом 2:5, однако даже здесь он сумел найти позитив.

В Твиттере клуба появился пост, в котором Црвена Звезда потролила мадридский Реал за то, что те не сумели забить Барселоне. 

"Привет, Реал. Может, мы и проиграли, но мы забили два гола", – написала пресс-служба клуба, а так же выложила забавный видеоролик.

Ранее также сообщалось, что украинский бренд стал спонсором клуба АПЛ.

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