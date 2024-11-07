Црвена Звезда потроллила Реал за разгром в Эль-Классико
"Зато мы забили два гола".
Црвена Звезда решила немного потролить мадридский Реал.
Напомним, накануне сербский клуб проиграл Барселоне со счетом 2:5, однако даже здесь он сумел найти позитив.
В Твиттере клуба появился пост, в котором Црвена Звезда потролила мадридский Реал за то, что те не сумели забить Барселоне.
"Привет, Реал. Может, мы и проиграли, но мы забили два гола", – написала пресс-служба клуба, а так же выложила забавный видеоролик.
Hi @realmadrid, we may have lost, but we scored two goals. 👋— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) November 7, 2024
🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/QXG3xEizAS
Ранее также сообщалось, что украинский бренд стал спонсором клуба АПЛ.
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