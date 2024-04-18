Лунин с огромным отрывом стал лучшим игроком матча Ман Сити - Реал

В среду, 17 апреля, Реал обыграл Ман Сити в серии пенальти и прошел в полуфинал Лиги чемпионов.

Героем поединка вне всяких сомнений стал голкипер "сливочных" Андрей Лунин. Украинец совершил ряд важнейших сейвов на протяжение матча, а затем взял два удара в послематчевой серии пенальти.

Портал WhoScored выдал украинцу наибольшую оценку среди всех игроков - 9.3. Максимум, кто смог приблизиться к Андрею стал автор гола "горожан" Кевин Де Брюйне с оценкой всего 7.9.

А вот SofaScore был еще более восхищен украинцем, что выдал ему почти максимальный балл - 9.5. Что опять-таки сильно больше, чем у любого другого игрока в этом матче.

Ранее мы также собрали реакции пользователей на невероятный перфоманс Лунина.

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