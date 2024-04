"Лунин включил режим Касильяса": как в Сети реагируют на сейвы украинца против Сити

В среду, 17 апреля, Манчестер Сити принимает дома Реал в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

На момент написания статьи команды только начали первый дополнительный тайм, а потому главным героем матча можно считать голкипера "сливочных" Андрея Лунина.

В социальной сети Твиттер (или X) пользователи бурно выражают свои эмоции, восхищаясь игрой украинца. А мы собрали самые забавные и интересные посты.

Лунин включил режим Касильяса сегодня

Lunin went into Casillas mode tonight pic.twitter.com/iAtggZ8M88 — Kristina Hasa 🐞 (@itskristinahasa) April 17, 2024

Лунин против Манчестер Сити

Lunin vs Manchester City today #MCIRMA pic.twitter.com/U6mM7QqnQ2 — M A K A V E L I (@Velfynn) April 17, 2024

Лунин, я тебя очень сильно люблю

LUNIN I LOVE YOU SO MUCH pic.twitter.com/RpUrStCl6F — Dr Yash  (@YashRMFC) April 17, 2024

Лунин - сумасшедший

Lunin is insane LMAOOOO pic.twitter.com/r2Mgvt1zgu — Marinho Marzo (@MarzoMarinho) April 17, 2024

Я хочу, чтобы каждый игрок унес Лунина с поля вот так после игры

i want every player to carry lunin off the pitch like this after the game pic.twitter.com/mFqsfo2KmN — 🔝 (@neophecy) April 17, 2024

Пасуйте КДБ, Лунин еще не разогрелся

"pass it to KDB guys, Lunin is not warmed up well yet" pic.twitter.com/YDhDAA9ZQ2 — Daveek (@DXVEEK) April 17, 2024

Им действительно нужно выставить Лунина на Золотой мяч

They really need to put lunin in the ballon d’or debate fr pic.twitter.com/hU9iRJ5vuc — ₁₅ (@valvxrdeSZN) April 17, 2024

Я не могу поверить, что этот человек был вторым выбором все эти годы.

Я знаю, что Кортуа - зверь, но Лунин действительно выходил на первый план, когда мы нуждались в нем больше всего.

I can’t believe this man has been second choice all these years.



I know Cortouis is a beast but Lunin has really stepped up when we needed him the most 👏 pic.twitter.com/LiLhB3QUgA — Tech baby 👶 (@Tbanks_7) April 17, 2024

