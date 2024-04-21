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Боруссия Д - Байер 1:1: обзор матча и результат игры 21.04.2024

Команда Хаби Алонсо в этом сезоне отказывается проигрывать.
Сегодня, 20:55
Байер Леверкузен / Getty Images
Байер Леверкузен / Getty Images

В воскресенье, 21 апреля, на Сигнал Идуна Парк прошел матч 30-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской Боруссией и леверкузенским Байером.

Обе команды прошли в полуфиналы еврокубков, в которых они участвуют, а гости к тому же в прошлом туре оформили досрочное чемпионство. Поэтому болельщикам не стоило ожидать сверхинтересного футбола.

Мало того, что моментов было не так уж и много, так еще и первый гол состоялся лишь за десять минут до конца основного времени. Это Никлас Фуллькруг подарил надежду всем, кто хотел, чтобы наконец прервалась беспроигрышная серия Байера.

И до самого конца встречи казалось, что именно в Дортмунде она и прервется на отметке в 44 матча. Однако против подобного развития событий выступил Йосип Станишич, который на 90+7 минуте сравнял счет и принес "фармацевтам" ничейный результат.

Байер уже доигрывает чемпионат и готовится к Лиге Европы и финалу Кубка Германии, а Боруссия продолжает бороться за место в зоне Лиге чемпионов, отставая теперь от РБ Лейпциг, который идет четвертым, на два очка.

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Статистика матча Боруссия Д - Байер 30-го тура Бундеслиги

Боруссия Д - Байер 1:1
Голы: Фуллькруг, 81 - Станишич, 90+7.

Ожидаемые голы (xG): 0,92 - 1,01
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 9 - 13
Удары в створ: 2 - 5
Фолы: 14 - 11

Боруссия Д: Кобель - Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен (Вольф, 46) - Джан (Нмеча, 69), Санчо (Ройс, 69), Забитцер, Брандт (Озчан, 83), Байно-Гиттенс (Дюранвиль, 83) - Фуллькруг.

Байер: Градецки - Тапсоба, Та, Инкапье (Бонифейс, 83) - Станишич, Джака, Андрих, Гримальдо - Фримпонг, Телла (Вирц, 70), Хофманн (Шик, 83).

Предупреждения: Матсен, Джан, Фуллькруг, Шлоттербек - Телла, Фримпонг, Джака.

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