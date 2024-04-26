Президент Ла Лиги оценил предстоящий переход Мбаппе в Реал

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о будущем переходе форварда Килиана Мбаппе в Реал.

"Неравенство в Ла Лиге? Если убрать Реал, то будет равенство. Посмотрим, что будет.

Думаю, Реал проводит выдающийся сезон. В прошлом сезоне больше всех очков набрала Барселона, так что бывает по-разному. Неизвестно, станут ли команды сильнее с новичками. На это влияет множество факторов.

Я не беспокоюсь на этот счет. Мне нравится, когда чемпионом становится команда, набравшая меньше 90 очков. В этом году, кажется, победитель наберет больше 90 очков, но остальным клубам добраться до этой отметки будет тяжело, никому это не удастся".

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"И я бы хотел напомнить о Жироне. Важно говорить о такой команде, как Жирона, в прошлом году – Реал Сосьедад... В еврокубки выходят не только большие клубы.

Реал – это клуб, который обязан бороться за титул, иначе будет вставать другой вопрос: вас не беспокоит то, что Реал неконкурентоспособен в еврокубках? Всегда найдется повод пожаловаться", – сказал Тебас в интервью Marca.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает уже этим летом. Килиан, вероятно, перейдет в стан Реала.

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