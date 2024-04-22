Президент Ла Лиги странным постом в соцсетях ответил на критику после скандала в Эль Класико

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на критику из-за отсутствия в чемпионате Испания системы определения голов.

"Без комментариев", - написал функционер в соцсетях, добавив фото ошибок системы.

Напомним, в первом тайме Эль Класико Ламин Ямаль отправил мяч в ворота, однако Андрей Лунин отбил мяч. При этом, точно неизвестно, пересек ли мяч линию.

Ранее с критикой из-за не засчитанного гола Барселоны выступил голкипер Марк-Андре тер Штеген.

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