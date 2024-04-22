Президент Ла Лиги странным постом в соцсетях ответил на критику после скандала в Эль Класико
Лучшая защита - это нападение.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на критику из-за отсутствия в чемпионате Испания системы определения голов.
"Без комментариев", - написал функционер в соцсетях, добавив фото ошибок системы.
Sin comentarios... pic.twitter.com/bhzzXLRnSA— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 21, 2024
Напомним, в первом тайме Эль Класико Ламин Ямаль отправил мяч в ворота, однако Андрей Лунин отбил мяч. При этом, точно неизвестно, пересек ли мяч линию.
Ранее с критикой из-за не засчитанного гола Барселоны выступил голкипер Марк-Андре тер Штеген.
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