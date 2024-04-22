Тер Штеген - о не засчитанном голе Барселоны: Это позор для футбольного мира

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген высказался о моменте с не засчитанным голом в ворота Реала (2:3).

"Это позор для футбольного мира. Нет системы автоматической фиксации голов, почему?"

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"В эту индустрию вкладывается много денег, но, видимо, не на самое важное. Это просто позор", — приводит слова тер Штегена журналист Фабрицио Романо.

Напомним, на 28-й минуте матча Ламин Ямаль отправил мяч в ворота после передачи с углового, однако Андрей Лунин отбил мяч. При этом, точно неизвестно, пересек ли мяч линию ворот.

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