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Анчелотти: У Куртуа есть шанс на скорое возвращение

Наставник Реала прокомментировал кадровую ситуацию накануне матча с Баварией.
Сегодня, 09:32
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Наставник Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о кадровой ситуации в клубе перед полуфиналом Лиги чемпионов.

По словам итальянского специалиста, он еще не определился с составом на игру против Баварии. Эдер Милитао имеет шансы выйти на первый матч 1/2 финала, а вот Тибо Куртуа, вероятно, выйдет уже на игру с Кадисом через неделю.

"Состав на матч против Баварии я еще позже обдумаю. Милитао полноценно вернулся только сегодня, он вышел в старте и очень хорошо отыграл. Это все варианты, которые у нас есть, и мы оценим их в течение следующих нескольких дней.

Куртуа? У него также есть шанс на быстрое возвращение. Мы увидим, сможет ли Тибо сыграть против Кадиса. Я думаю, что сможет. Посмотрим в течение недели. Милитао показал, что он может вернуться к своей лучшей форме, теперь у него есть больше времени для совершенствования. Мы очень счастливы из-за этого", - заявил Анчелотти.

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Также Карло высказался о победе над о победе над Реалом Сосьедад в полурезервном составе, заявив что гордится игроками.

"Я понимаю, что все думали, что мы приехали сюда на прогулку. Кроме моих игроков, поэтому я очень горжусь ими - они показали преданность, должное отношение и желание продолжать побеждать и поддерживать хороший темп. Я должен поблагодарить их, потому что они были впечатляющими.

Сосьедад играет очень хорошо. Они много прессингуют, играют в атакующий футбол, который мне очень нравится, и выиграть здесь нелегко. Но у меня также впечатляющая команда, и мы победили благодаря страданиям и борьбе.

Нам осталось четыре очка до победы в лиге. Мы действительно очень близки к этому", - резюмировал итальянец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Тибо Куртуа

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