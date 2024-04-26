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Реал Сосьедад - Реал 0:1: обзор матча и результат игры 26.04.2024

Три очка мадридской команде принес результативный удар Арды Гюлера.
Вчера, 23:58
Реал обыграл Реал Сосьедад / Getty Images
Реал обыграл Реал Сосьедад / Getty Images

В пятницу, 26 апреля, мадридский Реал выездным матчем с Реал Сосьедадом открыл 33-й тур испанской Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти в своем неоптимальном составе сумела одолеть соперника с минимальным счетом 1:0.

"Сливочные" смогли выйти вперед по истечении получаса игры усилиями Арды Гюлера, который впервые вышел в стартовом составе мадридцев на матч Ла Лиги. Турецкий полузащитник успешно откликнулся на прострел в штрафной от Дани Карвахаля.

Источник: Getty Images

Сан-себастьянцам практически сразу удалось исправить ситуацию, когда Такефуса Кубо поразил нижний угол ворот Кепы. Однако после просмотра видеоповтора главный арбитр отменил гол из-за фола против Орельена Чуамени, который предшествовал результативному удару в исполнении японца.

Во втором тайме Реал Сосьедад еще раз сумел отправить мяч в сетку ворот соперника, но гол также не был засчитан из-за офсайда у Микеля Оярсабаля. В итоге до финального свистка "сливочные" сохранили минимальное преимущество.

Источник: Getty Images

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин на этот матч впервые за долгое время остался в запасе, уступив место в воротах Кепе Аррисабалаге.

На данный момент Реал с 84 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги и опережает ближайшего преследователя в лице Барселоны на 14 баллов, сыграв на один матч больше. Реал Сосьедад с 51 пунктом в активе занимает шестую строчку.

Статистика матча Реал Сосьедад - Реал 33-го тура чемпионата Испании

Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1

Гол: Гюлер, 29

Ожидаемые голы (xG): 0.62 - 0.41
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 9 - 5
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 11 - 3
Фолы: 13 - 11
Атаки: 130 - 63

Реал Сосьедад: Ремиро - Одриосола (Элустондо, 76), Субелдия, Ле Норман (А. Силва, 89), Галан - Туррьентес (захарян, 67), Субименди, Мерино, Барренечеа (Беккер, 76) - Кубо, Оярсабаль

Реал Мадрид: Кепа - Карвахаль, Милитао, Н. Фернандес, Ф. Гарсия (Камавинга, 76) - Модрич (Васкес, 84), Чуамени, Себальос (Вальверде, 68) - Диас (Рюдигер, 76), Хоселу, Гюллер (Винисиус, 68)

Предупреждения: Ле Норман, Субелдия, Мерино - Гюлер, Ф. Гарсия, Чуамени, Н. Фернандес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Сосьедад Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига

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