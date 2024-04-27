Бывший футболист Ливерпуля: Я подумывал о том, чтобы покончить с собой

Уорнок был близок к тому, чтобы свести счеты с жизнью.

Экс-защитник Ливерпуля Стивен Уорнок признался, что хотел покончить с собой. По словам 42-летнего игрока, он не мог найти себя в жизни после футбола.

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"Глядя на свою карьеру, я думал, что потерпел неудачу. Я думал, что у меня была ужасная карьера. Я перешел в Ливерпуль, затем в Блэкберн, Астон Виллу, затем в Лидс, и я просто продолжал идти вниз. Помню, я всегда думал, как я мог опуститься до такого уровня.

После завершения карьеры, я думаю, люди уходят из футбола и просто думают, что жизнь наладится. Но речь идет о том, что принесет тебе этот кайф, что принесет тебе это волнение в жизни. Если ты найдешь это быстро, все будет в порядке, но ты должен это найти.

В один момент я подумывал о том, чтобы покончить с собой. Я был в таком состоянии, когда появлялись мысли, что с меня хватит, пока не позвонил ему старому другу. Я все время говорю ему, что он спас мне жизнь.

Я стал больше общаться со своими детьми, они заметили во мне перемены, и у меня появилось чувство, что, оглядываясь на свою карьеру, я не чувствую разочарования. Я увидел позитивный оттенок, осознал, чего я добился за свою карьеру", - приводит слова англичанина Daily Mail.

Стивен находился в системе Ливерпуля с 1998 по 2007 год. За это время он провел всего 67 матчей, забив 1 гол.

В 2018 году он завершил карьеру, когда выступал за Брэдфорд Сити.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль находится в шаге от назначения нового тренера.

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